前回先発した3日は6回3失点で敗戦投手【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が11日（日本時間12日）、本拠地で行われるジャイアンツ戦に先発する。デーブ・ロバーツ監督は「ロウキはいい状態にいる。メンタル的にも、感情的な面でも、肉体的にもいい状態」と今季2勝目を期待した。指揮官は「メカニック（投球）の面でもね。改良されたスプリットを投げ始めてから2、3先