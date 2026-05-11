セリアから発売されている「猫向けグッズ」を紹介します。教えてくれたのは、プチプラグッズと猫が大好きなライターの高木沙織さん。「110円とは思えないほど優秀なグッズがそろっているんです」と話す高木さんに、実際にリピート買いしている猫用の消耗品4つをレポートしてもらいました。1：またたびつきの「猫用爪とぎ段ボール」まずは、いくつあっても困らないストック必須の爪とぎです。【写真】またたびつきの爪とぎにすっか