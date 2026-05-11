セリアから発売されている「猫向けグッズ」を紹介します。教えてくれたのは、プチプラグッズと猫が大好きなライターの高木沙織さん。「110円とは思えないほど優秀なグッズがそろっているんです」と話す高木さんに、実際にリピート買いしている猫用の消耗品4つをレポートしてもらいました。

1：またたびつきの「猫用爪とぎ段ボール」

まずは、いくつあっても困らないストック必須の爪とぎです。

【写真】またたびつきの爪とぎにすっかり夢中！

セリアで見つけた「猫用爪とぎ段ボール」は、紙製のスリムなタイプ。これは、わが家の愛猫・小虎（9歳）の大のお気に入りです。爪をとぐのはもちろん、素材的に自分のにおいがつきやすく落ち着くのか、上に乗って寝たり、枕のように頭だけ乗せたりしています。

110円という手軽さながら、猫が大好きな西洋またたびがついているのもうれしいポイント。

体調に合わせて、ごくたまに少しだけふりかけると、活発に動くきっかけに。運動不足や、ストレス解消にもひと役買ってくれます。

軽い力でとげるので、9歳猫もバリバリとよい音を立てて得意げ。爪とぎのベテランも大満足！

2本並べて爪とぎスペースを拡張したり、お気に入りの狭い場所に置いたりすることもできる優れもの。わが家はカーペットなので直置きですが、フローリングの方は、100均で購入できる滑り止めシートを下に敷くと安定しますよ。

ボロボロになったら、段ボールとしてそのままリサイクルやゴミ出しができるから、処分に手間がかかりません。

※ ゴミの処分は各自治体のルールをご確認のうえ行ってください

2：「じゃれっこ棒」にすっかり夢中！

オモチャへのこだわりが強く、すぐに飽きてしまいがちなうちの猫。そんな彼が、珍しく長くハマっているヒットアイテムが、このハチさんです。

ハチの体はモールのような素材で、羽は猫ちゃんが大好きなフィルム製。振るたびにシャカシャカ音が鳴り、さらには不規則なひらひらした動きをするから、猫の目がキラキラになります。

ゴムが長めなので、追いかけて走り回ったり、高くジャンプしたり、運動のバリエーションも豊富。激しく遊びすぎて壊れてしまっても、“まあいいか”と笑って買い替えられるのも気楽です。

ただし、細かなパーツもあるので、誤食には注意が必要です！

3：愛猫の健康を支える「フードボウル」

衛生面と愛猫の健康のために定期的に見直したい食器。わが家で取り入れているのは、高さが10.3cmあるポリプロピレン製の「フードボウル」です。

猫ちゃんにとって、低い位置での食事は体に負担がかかることも。この食器に変えてからは、顔が下がりすぎず、無理のない姿勢で食べられているようです。一気食いによる逆流や、吐き戻しの対策にもいいそう。

奥はフチが高くなっていて、ごはんがポロポロこぼれにくい設計。

軽くて丈夫な素材なので、毎日ガシガシ洗えて清潔を保ちやすいのもメリット。110円で猫ちゃんの食卓が快適になるなら、試さない手はありません。後日、お水用にも同じものを追加購入しました。

4：破れにくく使いやすい「ペット用ウェットティッシュ」

最後に紹介するのは、猫ちゃん・ワンちゃんのボディケアに使える「ペット用ウェットティッシュ」。

70枚入りなので、1枚あたり約1.6円というコスパのよさ。それでいて、伸縮性があって、破れにくいのが特徴です。においもほぼ気にならないので、猫ちゃんにも安心して使えます（目や鼻、口、耳に溶液が入らないように注意！）。

うちの猫は完全室内暮らしですが、玄関でゴロゴロするのが大好き。体についた砂やホコリが気になるときに、サッとふけるので重宝しています。猫なので“お風呂キャンセル界隈”でも問題ありませんが、たまにこうして体をふいてあげると、毛並みがスッキリして気持ちよさそう。

やわらかくて、ほどよい厚みがあるシートは、猫ちゃんのしなやかな体に添って優しくふけますよ。

消耗が激しい猫グッズこそ、100円ショップを賢く活用したいもの。セリアなら、猫ちゃんも、ご家族も満足なアイテムがきっと見つかるはず。気になった人は、店舗でチェックしてみてくださいね。

※ 紹介した商品は、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください