5月29日から新しい防災気象情報の運用がはじまるのを前に、高知県は5月11日に県内で風水害が発生した際の対応などを確認しました。県は11日、豪雨災害対策推進本部会議を開き、新しい防災気象情報に伴う風水害時の配備体制などについて確認しました。新しい防災気象情報は気象台が河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する警報と注意報に5段階のレベルを付け加え、より避難のタイミングが分かりやすいように発表するものです。会