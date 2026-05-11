テラノPHEVコンセプト 日産が新型PHEVコンセプト2台を初公開！ 日産は中国での新型車投入を加速させ、中国国内市場での競争力を強化すると同時に、中国を日産のリード市場のひとつと位置付け、グローバルなイノベーションと輸出のハブとして、同社の長期的な成長を支えていく。北京モーターショー2026において日産は、中国におけるNEV（EVをはじめとする新エネルギー車）の新車攻勢を