猫が「甘噛み」してくる5つの理由 1.大好き！という愛情表現 猫同士がお互いに毛づくろいをする際、甘噛みを混ぜることがあります。 飼い主の手をなめている最中に軽くパクッと噛んでくる場合は、「大好きだよ」「一緒にいてリラックスしているよ」と伝えているのかもしれません。 この場合は攻撃性がないため、優しく見守ってあげましょう。 2.もっと遊んで！というおねだり 退屈を感じているときや、