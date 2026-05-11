猫が「甘噛み」してくる5つの理由

1.大好き！という愛情表現

猫同士がお互いに毛づくろいをする際、甘噛みを混ぜることがあります。

飼い主の手をなめている最中に軽くパクッと噛んでくる場合は、「大好きだよ」「一緒にいてリラックスしているよ」と伝えているのかもしれません。

この場合は攻撃性がないため、優しく見守ってあげましょう。

2.もっと遊んで！というおねだり

退屈を感じているときや、構ってほしいときに飼い主の気を引こうとして噛むことがあります。

特に、作業中やテレビを見ているときに足首や手を噛んでくる場合は、「暇だよ、遊んで！」というサインです。

噛むことで飼い主が反応してくれると学習している場合もあり、猫なりのコミュニケーション手段として甘噛みを選択しています。

3.「もうやめて」の意思表示

なでられて喜んでいたはずの猫が、急に噛んでくることがあります。

これは「愛撫誘発性攻撃行動」と呼ばれ、「気持ちよかったけど、もうしつこいよ！」「そこは触らないで」という拒絶のサインです。

しっぽをバタバタ振ったり、耳を横に寝かせたりする予兆があることが多いので、猫の様子をよく観察して、早めに切り上げてあげることが大切です。

4.歯がむずがゆい

生後3ヶ月から半年ほどの子猫によく見られる理由です。乳歯から永久歯に生え変わる時期は、歯茎がむずがゆくて何かに噛みつきたくなります。

この時期の甘噛みは成長の証であり、本能的な衝動です。家具やコードなどを噛んでしまうと危険なため、噛んでも良いおもちゃを用意するなど、噛みたい欲求を安全に発散させてあげるようにしましょう。

5.狩りの練習

猫は生まれ持ったハンターです。目の前で動く飼い主の指先や足首を獲物に見立てて、狩りのシミュレーションとして噛みつくことがあります。

特に若い猫や活発な猫に多く、動くものに反応してついつい口が出てしまうのです。本人は攻撃しているつもりはなく、あくまで遊びの延長ですが、エスカレートすると痛みを伴うこともあるため注意しましょう。

やめさせるためのコツと適切な対処法

噛まれた瞬間に「痛い！」と短く伝える

噛まれたときは、間髪入れずに「痛い！」「ダメ」とはっきり短い言葉で伝えましょう。猫は長い説教は理解できませんが、鋭い一言なら驚いて動きを止めます。

このとき、甲高い声ではなく少し低めの声で言うのがコツです。毎回同じ言葉を使うことで、猫の中で「噛む＝嫌な声が聞こえる」という結びつきができ、徐々に控えるようになります。

静かにその場を離れる

猫にとって最大の報酬は、飼い主に構ってもらうことです。噛んだ瞬間に部屋を出たり、別の部屋へ移動して無視をしたりしましょう。

噛んだら遊びが終了し、大好きな飼い主がいなくなるという経験を繰り返させることで、「噛むとつまらないことが起きる」と学習します。

追いかけたり騒いだりすると「遊んでくれている」と勘違いさせるので、無反応を貫くことが大切です。

手ではなくおもちゃで遊ぶ

手を使って猫とじゃれ合うのは避けましょう。一度「手はおもちゃだ」と覚えてしまうと、常に手を狙うようになってしまいます。

遊ぶときは必ず猫じゃらしやボールなどのおもちゃを使い、獲物（おもちゃ）と飼い主の手を明確に区別させることが基本です。

もし手を狙ってきたら、すぐにおもちゃを差し出して、そちらに意識を向けさせるように誘導してください。

絶対に叩いたり大きな声で怒鳴ったりしない

叩く、鼻を弾く、大声で怒鳴るなどの体罰は逆効果です。猫は「なぜ怒られているか」を理解できず、単に「飼い主が怖い」という恐怖心だけが残ってしまいます。

信頼関係が壊れるだけでなく、ストレスからさらに攻撃的になったり、臆病な性格になったりする恐れがあります。

しつけは「罰を与える」のではなく「良い行動を促す」ことを意識しましょう。

注意が必要な「甘噛み」の見分け方

甘噛みの中には、単なるコミュニケーションではない、注意すべきケースも存在します。普段よりも噛む力が強く、出血したりアザになったりする場合は「本気噛み」になっているのかもしれません。

また、噛みながら「ウー」と唸る、低い姿勢で警戒しているなどの様子が見られるときは、強いストレスや体調不良を抱えている可能性も。

あまりに攻撃的な場合は、専門家や獣医師に相談することをおすすめします。

まとめ

猫が甘噛みをするのは、飼い主に何かを伝えたいという一生懸命な気持ちの表れです。

その理由を正しく見極め、優しくルールを教えてあげることで、噛み癖を防ぎながら絆を深めることができます。

猫の個性を尊重しつつ、お互いが心地よく過ごせる距離感を見つけて、楽しいペットライフを送ってくださいね。