女優の蒔田彩珠さんがベルーナドームで始球式に登場した女優の蒔田彩珠（まきた・あじゅ）さんが9日、ベルーナドームで行われた西武-楽天戦で始球式に臨んだ。球団公式X（旧ツイッター）を通じて蒔田さんは、「ドッキドキでした」などと報告した。「ペコちゃんmilkyマザーズデー」として開催された一戦。3月にミルキーの新ブランドキャラクターに就任した蒔田さんが大役を務めた。西武ユニホームにデニムを合わせた姿で登場する