女優の蒔田彩珠さんがベルーナドームで始球式に登場した

女優の蒔田彩珠（まきた・あじゅ）さんが9日、ベルーナドームで行われた西武-楽天戦で始球式に臨んだ。球団公式X（旧ツイッター）を通じて蒔田さんは、「ドッキドキでした」などと報告した。

「ペコちゃんmilkyマザーズデー」として開催された一戦。3月にミルキーの新ブランドキャラクターに就任した蒔田さんが大役を務めた。西武ユニホームにデニムを合わせた姿で登場すると、ペコリと丁寧にお辞儀。大きく振りかぶり、“トルネード投法”で投じた。

大役を終えた蒔田さんは「ドッキドキでした。ちゃんと投げられてよかったです」とガッツポーズ。人気キャラクターのペコちゃんとともにキュートな笑顔をみせていた。

23歳の蒔田さんは、今年1月から3月にかけて放送されたTBS系列の「リブート」やNetflixで配信されている「忍びの家」など、数々の話題作に出演。注目を集めている若手女優が大役を果たした一戦は、西武が6-2で勝利し、勝利を引き寄せる“一投”となった。（Full-Count編集部）