元中日の豊田氏がプロ1年目に痛感した壁明治大からドラフト外で中日に入団した豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は、プロ1年目の1979年、1軍出場なしに終わった。大学時代は俊足、巧打の外野手として活躍したが、プロは甘くなかった。「体力のなさを痛感しました」とレベルの差に打ちのめされた。それどころか、同じドラフト外で、年下の高卒同期入団の選手を見て「こいつ、ホントに高校生かよって思