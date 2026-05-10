大同生命SV.LEAGUE MENのチャンピオンシップ セミファイナル GAME2が10日（日）に行われ、Asueアリーナ大阪にて大阪ブルテオンとジェイテクトSTINGS愛知が対戦した。 9日（土）に行われたGAME1ではホームの大阪Ｂがストレート勝利。昨シーズンのセミファイナルで敗戦したSTINGS愛知を相手に好発進を切った。対するSTINGS愛知はGAME2こそ白星を挙げ、11日（月）のGAME3に持ち込みたいところだ。