[5.10 J1百年構想リーグ第16節 横浜FM 1-1(PK4-5) 鹿島 日産ス]J1百年構想リーグは10日、第16節を各地で行い、首位の鹿島アントラーズが横浜F・マリノスをPK戦で破った。試合は鹿島1点ビハインドのまま終盤を迎えたが、後半45+5分にFWレオ・セアラが今大会10点目となる劇的同点ヘッドを決めると、PK戦ではキッカー全員が成功して日本代表GK早川友基が1本セーブ。今節未消化のFC東京との暫定勝ち点差を7に広げ、EAST制覇に王手を