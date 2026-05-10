クロスプレーに審判は一瞬アウトのジェスチャーも■ソフトバンク ー ロッテ（10日・PayPayドーム）ソフトバンクの周東佑京外野手が10日のロッテ戦（みずほPayPayドーム）でホームスチールを成功させた。1点ビハインドの3回2死三塁、柳田悠岐外野手の打席で三塁走者の周東がスタート。際どいタイミングとなったが、捕手のミットからボールがこぼれ、判定はセーフとなった。1死三塁で近藤健介外野手が二飛に倒れて2死となると、