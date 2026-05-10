前田の初球チェンジアップを捉えた■ソフトバンク ー ロッテ（10日・PayPayドーム）ロッテ・井上広大外野手が10日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク戦で今季2号を放った。打った瞬間に確信する一発。相手野手が打球を追わないほどの完璧な当たりだった。「8番・指名打者」で先発出場した井上は、2回1死一塁で初打席を迎え、その初球だった。前田悠伍投手が外角に投じたチェンジアップを強振。打った瞬間の確信2ランは