ロバーツ監督「投手を確保するために、また入れ替えを行うだろう」【MLB】ブレーブス 7ー2 ドジャース（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は9日（日本時間10日）、投手陣を再編成する考えを示した。本拠地のブレーブス戦で完敗。試合後の会見で「投手を確保するために、また入れ替えを行うだろう。たぶんそうする。そうすれば、もう少しカバーできるだろう」と話した。6日（同7日）に昇格したばか