ベッツの故障で昇格も…25試合で早くも4失策【MLB】ブレーブス 7ー2 ドジャース（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でのブレーブス戦に大敗を喫した。復帰登板となったブレイク・スネル投手は不運な当たりもあって3回5失点（自責4）で敗戦投手になった。一方で地元メディアが指摘したのは、遊撃手のキム・ヘソン内野手の拙守だった。初回、先頭デュボンの二遊間への当たりをキムが弾いて出