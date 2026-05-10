ブレーブスとのカード第2戦【MLB】ブレーブス 7ー2 ドジャース（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」で出場し4打数1安打だった。チームは完敗を喫し、連勝は2でストップした。2023年に20勝を挙げた右腕・ストライダーと対戦した第1打席ではフォーシームに振り遅れて空振り三振。3回2死の第2打席では一ゴロ。6回先頭の第3打席ではカーブと