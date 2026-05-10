ブレーブスとのカード第2戦

【MLB】ブレーブス 7ー2 ドジャース（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」で出場し4打数1安打だった。チームは完敗を喫し、連勝は2でストップした。

2023年に20勝を挙げた右腕・ストライダーと対戦した第1打席ではフォーシームに振り遅れて空振り三振。3回2死の第2打席では一ゴロ。6回先頭の第3打席ではカーブとチェンジアップで追い込まれ、内角フォーシームであっさりと空振り三振に倒れた。

8回2死の第4打席では3番手ロペスと対戦。カウント2-2から8球目の高めボール球を逆方向にはじき返し、3試合連続安打とした。

ドジャースは今季初先発となったスネルが2回までに5失点。3回を投げて被安打6、5失点（自責4）の内容だった。打線はストライダーの前に初回のスミスの安打のみで、6回1安打8奪三振無失点の投球を許した。

大谷は6日（同7日）の敵地アストロズ戦で2安打を放ち、6試合連続無安打のスランプから脱出。8日（同9日）のブレーブス戦でも決勝打を放っていた。（Full-Count編集部）