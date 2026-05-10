NPB公示10日のプロ野球公示で、巨人は田中将大投手を抹消した。前日9日の中日戦では5回4失点で敗戦投手になっていた。田中は開幕から巨人の先発陣を牽引し、今季初登板となった中日戦は6回途中2失点で初勝利を挙げた。5試合に投げて無傷の3勝だったが、9日の中日戦は先制点を許すと、5回には挟殺プレーの間に走者の田中幹也内野手と接触。走塁妨害による追加点を許し、この回3点を失った。今季は6試合に投げて3勝1敗、防御率2.