女優・蒔田彩珠さんの可憐すぎる始球式が話題■西武 6ー2 楽天（9日・ベルーナドーム）ハニカミ笑顔を浮かべながらの一投に温かい拍手が送られた。女優の蒔田彩珠（まきた・あじゅ）さんが9日、ベルーナドームで行われた西武-楽天戦の始球式に登場。黒髪美女のワンバウンド投球に「最高すぎる」「めっちゃかわいい」と、虜になるファンが続出した。「ペコちゃんmilkyマザーズデー」として開催された一戦。3月にミルキーの新ブラ