緑川大陸氏が解説…キャッチング上達の鍵は「軌道にまっすぐ入れる」捕手が正確にキャッチングやブロッキングできる技術は大きな武器となる。しかし、ボールを横や後ろに逸らしたり、捕球時にミットが“垂れてしまう”小中学生は少なくない。2024年のソフトバンク春季キャンプでキャッチングコーディネーターを務めた緑川大陸氏は、原因を「ボールの軌道にミットをまっすぐに出せていないこと」だと指摘。これを解消できる画期的