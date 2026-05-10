緑川大陸氏が解説…キャッチング上達の鍵は「軌道にまっすぐ入れる」

捕手が正確にキャッチングやブロッキングできる技術は大きな武器となる。しかし、ボールを横や後ろに逸らしたり、捕球時にミットが“垂れてしまう”小中学生は少なくない。2024年のソフトバンク春季キャンプでキャッチングコーディネーターを務めた緑川大陸氏は、原因を「ボールの軌道にミットをまっすぐに出せていないこと」だと指摘。これを解消できる画期的なドリルがあるという。

一般的な捕手の構えから、素手で親指と人差し指を地面につけた状態を取る。ショートバウンドを投げてもらい、その2本の指を地面につけたまま滑らせ、相手の胸へ打ち返していく。ボールの軌道にまっすぐ手が入っていなければ、ボールは相手の胸へ飛ばない。

緑川氏は、起きやすいミスとして「我慢できずに手が地面から離れてしまうこと」を挙げる。手が早く浮くと、ボールを上から押さえつけるような軌道になってしまう。地面に指をつけたままギリギリまで我慢し、下から一気に打ち返すのが正しい形だ。

この動きがスムーズになれば、次は打ち返すのではなくそのまま「捕る」動作へ移行する。捕球後はまっすぐ投げ手にボールを見せる。ここでボールを強く握り込む癖がある選手は、手が左側へずれてしまうため注意が必要だ。この「下からまっすぐ入れて、まっすぐ見せる」動きこそが、低めの球をストライクに見せるフレーミングの土台となる。

さらに、ノーバウンドの投球に対しても同じ下からの軌道で捕球する。ボールが来る前に手が浮いてしまい、上から下へミットを被せてしまう悪癖を、このドリルで根本から修正していくのだ。

緑川氏はこの練習の難易度の高さを認めた上で、保護者へアドバイスも送っている。「お子さんが上手くできずイライラしてしまった時は、ぜひ親御さんも一度体験してみてください。いかに難しいことをやっているかが分かれば、頭ごなしに指導するのではなく『どうやったら上手くいくかな』と一緒に答えを探せるはずです」。

最初は10球1セットなど、ゲーム感覚で楽しく取り組むことが上達のコツだ。下からボールの軌道に入る感覚を指先で覚え込めば、ミットをはめた時のキャッチングは劇的に変わるはずだ。（First-Pitch編集部）