球団発表ドジャースは9日（日本時間10日）、ブレイク・スネル投手を負傷者リスト（IL）から復帰させたと発表した。ブロック・スチュワート投手が左足の骨棘のため負傷者リストに入れたと発表した。左肩の疲労で開幕からIL入りしていたスネルは、3日（同4日）に傘下3Aオクラホマシティの一員として4回2安打2失点。当初は9日（同10日）に4度目のリハビリ登板を行う見込みだったが、タイラー・グラスノーが腰を痛めて緊急降板。こ