試合を決めた痛恨プレーに米ファンから批判の声【MLB】カージナルス 6-0 パドレス（日本時間9日・サンディエゴ）痛恨の“トンネル”が、試合の流れを大きく変えた。パドレスは8日（日本時間9日）、敵地でカージナルスと対戦し0-6で敗戦。5回の6失点が響いたが、大量失点につながったスター選手らしからぬ失策に、ファンは「ヤバいな」「マジで何してんだ」と怒りの声を上げていた。やり玉に上がったのは右翼を守っていたフェ