女優の蒔田彩珠が始球式に登板■西武 6ー2 楽天（9日・ベルーナドーム）女優の蒔田彩珠（まきた・あじゅ）さんが9日、ベルーナドームで行われた西武-楽天戦の始球式に登場。人気ドラマに出演するなど、若い世代を中心に人気を集めている蒔田さんの可憐な投球に、球場は温かい拍手に包まれた。蒔田さんは、西武のユニホームにデニムを合わせた姿で登場。マウンドの手前に立つとペコリとお辞儀し、投球モーションに入った。振り