3試合ぶり15号は驚愕の逆方向弾【MLB】マリナーズ 12-8 Wソックス（日本時間9日・シカゴ）放送席も驚愕の一発だった。ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地のマリナーズ戦で「2番・一塁」で先発出場。初回に3試合ぶりの15号ソロを放った。試合には敗れたが、村上の逆方向弾に、解説のスティーブ・ストーン氏は「球界屈指の力持ちです」と衝撃パワーに驚いていた。初回の第1打席、右腕ハンコックが2球