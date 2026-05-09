13連戦初戦…強豪ブレーブスと対戦【MLB】ドジャース 3ー1 ブレーブス（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」で出場。4打数1安打1打点で、2連勝に貢献した。サイ・ヤング賞左腕のセールと対戦した第1打席では、アウトローへのフォーシームに手が出ず見逃し三振。第2打席ではバットを折られ遊ゴロに倒れた。それでも1-1で迎えた5回2死二塁の