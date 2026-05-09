初回の第1打席で中前に適時打を放った【MLB】Bジェイズ 2ー0 エンゼルス（日本時間9日・トロント）ブルージェイズ・岡本和真内野手が8日（日本時間9日）、本拠地でのエンゼルス戦に「4番・三塁」で先発出場。初回に先制の適時打を放つと、三塁守備では好守を連発して完封勝利に貢献した。試合後は、通訳とともにナインから手荒いウオーターシャワーの洗礼を浴びた。まずはバットで魅せた。3回1死一、二塁の好機で左腕デトマー