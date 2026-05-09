ロバーツ監督は軽傷を強調していたが…ドジャースは8日（日本時間9日）、タイラー・グラスノー投手を背中下部のけいれんにより負傷者リスト（IL）入りさせたと発表した。開幕から好投を続けていた右腕の離脱が決まり、SNS上ではファンから嘆きと悲鳴の声が殺到している。グラスノーは6日（同7日）に行われた敵地でのアストロズ戦に先発登板したが、アクシデントに見舞われた。2回の投球練習中に自らベンチへ異変を伝え、そのま