岩国市の錦帯橋の近くでは7日、サクラの木が倒れているのが確認されました。ケガをした人はいませんでしたが周辺では古くなった木も多くサクラの名所が難しい問題に直面しています。8日午前、錦帯橋の下流側にある遊歩道では、市の職員や委託を受けた業者らが倒れたサクラの木を切っていました。岩国市によりますと倒れたサクラは高さ5.5メートル、幹回りが1.85メートルで市がことし3月に行った調査で「伐採対象」とさ