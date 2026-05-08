大分市の幼稚園で歓迎遠足が行われ、子どもたちがクイズやリレーをして新しくなったクラスの親睦を深めました。 【写真を見る】明野第一幼稚園で歓迎遠足140人が親睦深める大分 大分市の明野第一幼稚園では、新入園児に親睦を深めてもらおうと毎年この時期に歓迎遠足をしています。去年は雨で中止になりましたが、今年は好天に恵まれ、大分スポーツ公園の大芝生広場におよそ140人が集まりました。 子どもたちは