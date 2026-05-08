2026年の新型クロスカントリーSUV投入を予告2026年1月上旬に開催された「東京オートサロン2026」において、三菱自動車は「今年2026年には、本格的なオフロード性能を持つ新型クロスカントリーSUVを投入する計画です」と新型モデル投入を予告しました。また2026年4月10日には、「オートモビルカウンシル2026」で歴代「パジェロ」が展示される中、三菱の岸浦恵介 代表執行役社長兼 COOが、「年内に“新型クロスカントリーSUV”を