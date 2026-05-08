ロリー・ジャパン株式会社は、母の日の贈り物として、実用的で心のこもったアイテムを探している人に向け、RORRYはCharmGoファミリーの新作を発表した。CharmGoファミリーは、D4、D2、T1など多彩なモデルを取り揃えた、コンパクトかつ高性能な充電シリーズだ。日常の充電を安心かつ快適にサポートし、母の日のギフトにも最適な製品群となっている。■新製品の特徴CharmGoファミリーは、「小さくてもパワフル」をコンセプトに、軽量