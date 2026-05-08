母の日の贈り物に！RORRY CharmGoファミリー、手軽でパワフルな充電体験予告
ロリー・ジャパン株式会社は、母の日の贈り物として、実用的で心のこもったアイテムを探している人に向け、RORRYはCharmGoファミリーの新作を発表した。CharmGoファミリーは、D4、D2、T1など多彩なモデルを取り揃えた、コンパクトかつ高性能な充電シリーズだ。日常の充電を安心かつ快適にサポートし、母の日のギフトにも最適な製品群となっている。
■新製品の特徴
CharmGoファミリーは、「小さくてもパワフル」をコンセプトに、軽量タイプから大容量・高速充電対応モデルまで幅広く展開している。
〇D4-10000（フラッグシップモデル、発売前）について
・最大出力45Wの高速充電に加え、5Wの磁気充電（Apple Watch対応）に対応している。
・10000mAhの大容量により、1日中安心して使用できる。
・デジタルディスプレイを搭載し、バッテリー残量を一目で確認可能だ。
・キーリングデザインを採用し、持ち運びやすさにも配慮。多彩なカラーバリエーションも展開する。
D4-10000
D4-10000
〇D2 / T1シリーズについて
・容量は5000mAhから20000mAhまでラインアップし、軽量タイプから大容量モデルまで幅広く対応する。
・一部モデルは磁気充電に対応している。
・スプラッシュカラー、グラフィティ、クリスマス限定モデルなど、豊富なカラーバリエーションを展開している。
・コンパクトで手に収まりやすく、持ち運びにも便利だ。
T1-5000
D2-10000
■母の日におすすめの使用シーン
CharmGoファミリーは、単なるモバイルバッテリーではなく、母の日の実用的なギフトとしても最適な製品だ。電源が確保できないシーンでも活躍する。ビーチやピクニック、キャンプ、通勤、突然の停電時など、さまざまな場面で便利に使用できる。
スマートフォンやタブレット、MacBook、Apple Watch、TWSイヤホンなど、多様な機器に対応している。また、高速充電と低出力充電を切り替えられるため、スマートフォンやタブレットには高速充電を、イヤホンやスマートウォッチなどには優しい出力で安心して充電できる。
■ロリー・ジャパン株式会社
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・最大出力45Wの高速充電に加え、5Wの磁気充電（Apple Watch対応）に対応している。
・10000mAhの大容量により、1日中安心して使用できる。
・デジタルディスプレイを搭載し、バッテリー残量を一目で確認可能だ。
・キーリングデザインを採用し、持ち運びやすさにも配慮。多彩なカラーバリエーションも展開する。
D4-10000
D4-10000
〇D2 / T1シリーズについて
・容量は5000mAhから20000mAhまでラインアップし、軽量タイプから大容量モデルまで幅広く対応する。
・一部モデルは磁気充電に対応している。
・スプラッシュカラー、グラフィティ、クリスマス限定モデルなど、豊富なカラーバリエーションを展開している。
・コンパクトで手に収まりやすく、持ち運びにも便利だ。
T1-5000
D2-10000
■母の日におすすめの使用シーン
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スマートフォンやタブレット、MacBook、Apple Watch、TWSイヤホンなど、多様な機器に対応している。また、高速充電と低出力充電を切り替えられるため、スマートフォンやタブレットには高速充電を、イヤホンやスマートウォッチなどには優しい出力で安心して充電できる。
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