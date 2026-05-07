止まらない物価高。しかし、日々の生活をまわしながら節約をがんばるのは大変、と感じる人も多いのでは？元銀行員でFP2級の資格をもつ、ESSEonlineライターの谷ノ内真帆子さん（30代）は、2024年に双子を出産したのをきっかけに、家計管理のためにやっていた習慣を見直したそう。なかでも「やめてよかった習慣」について、詳しくレポートします。1：1円でも安い店を探す「ハシゴ買い」以前はチラシをチェックして、10円でも安い