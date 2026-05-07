タレントの北斗晶が6日に自身のアメブロを更新。長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛の引退セレモニーに駆けつけたことを報告した。この日、北斗は「我が家のゴールデンウィーク中のメインイベントでもありました凛ちゃん現役引退」と切り出し、凛が5日の大会をもって10年間の現役生活を終えたことを報告。自身は当日に生放送の仕事があったため「どうしても試合開始時間には行けず」と明かすも「一生に一度の娘の晴れ舞台