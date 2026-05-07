ウーバーイーツ配達員を装った犯罪が増えています！連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第149回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊2000年頃から社会問題化し、2003年頃には「オレオレ詐欺」という言葉が登場。2004年には警察が「振り込め詐欺」