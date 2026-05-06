レイズ戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手が5日（日本時間6日）、敵地レイズ戦に「3番・三塁」で先発出場。初回に今季10号ソロを放った。これで直近5戦5発の量産態勢。3-4で敗れたものの、好調を維持している。守備でも華麗な動きを披露。思わぬ光景にファンは一瞬驚いたようだ。5回1死一塁、左打者アランダが逆方向へライナーを放った時だ。ブルージェイズ守備陣は極端なシフトを敷いており、三塁手の岡本はショ