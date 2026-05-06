開催：2026.5.6 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 9 - 1 [アスレチックス] MLBの試合が6日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとアスレチックスが対戦した。 フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するアスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノで試合は開始した。 3回裏、3番 ブライス・ハーパー 6球目を打って右中間