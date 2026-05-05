こどもの日の県内は晴天に恵まれ、絶好の行楽日和となりました。各地の行楽地は子どもたちの笑顔があふれていました。 【写真を見る】「あのカンガルーだけムキムキ」動物園に車中泊で並ぶ家族もGW行楽地は大にぎわい大分 大分市の水族館「うみたまご」。大型連休期間中の5月6日まで営業時間を拡大していて、5日も午前8時のオープンからたくさんの家族連れが詰めかけました。 うみたまごは大型連休に合わせて、