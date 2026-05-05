2026年7月よりテレ東系列にて放送開始となる大逆転後宮とりかえ伝『ふつつかな悪女ではございますが ~雛宮蝶鼠とりかえ伝~』。5月5日のこどもの日に、幼少期の玲琳・慧月・尭明・辰宇を描いたスペシャルビジュアルが公開された。『一迅社ノベルス』にて小説が刊行中、そして『月刊コミックZERO-SUM』にてコミカライズが連載中の『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（小説：中村颯希／イラスト：ゆき哉／コミ