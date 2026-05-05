【ふつつかな悪女ではございますが ~雛宮蝶鼠とりかえ伝~ 】スペシャルビジュアル公開！
2026年7月よりテレ東系列にて放送開始となる大逆転後宮とりかえ伝『ふつつかな悪女ではございますが ~雛宮蝶鼠とりかえ伝~』。5月5日のこどもの日に、幼少期の玲琳・慧月・尭明・辰宇を描いたスペシャルビジュアルが公開された。
『一迅社ノベルス』にて小説が刊行中、そして『月刊コミックZERO-SUM』にてコミカライズが連載中の『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（小説：中村颯希／イラスト：ゆき哉／コミック：尾羊英）。小説では「シーモアみんなが選ぶ2023 電子コミック大賞」ラノベ部門賞 受賞、「ブックライブ年間ランキング2023」女性向けラノベ ランキング1位。コミカライズでは「マガデミー賞2023 作品賞ノミネート助演女優賞ノミネート」朱 慧月、「楽天Kobo電子書籍アワード2024／今読んでおきたい！ 注目コミック部門」と小説、コミックス共に高い人気を誇る本作。
このたび、 ”こどもの日” を記念したスペシャルビジュアルが公開された。
ビジュアルには、コミカライズを担当する尾羊英先生がデザインした幼少期姿の黄玲琳、朱慧月、詠尭明、辰宇が描かれており、遊び疲れて眠ってしまった様子がうかがえる。
7月からの放送をお楽しみに。
＞＞＞スペシャルビジュアルやティザービジュアルをチェック！（写真2点）
（C）中村颯希・一迅社／「ふつつかな悪女」製作委員会
『一迅社ノベルス』にて小説が刊行中、そして『月刊コミックZERO-SUM』にてコミカライズが連載中の『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（小説：中村颯希／イラスト：ゆき哉／コミック：尾羊英）。小説では「シーモアみんなが選ぶ2023 電子コミック大賞」ラノベ部門賞 受賞、「ブックライブ年間ランキング2023」女性向けラノベ ランキング1位。コミカライズでは「マガデミー賞2023 作品賞ノミネート助演女優賞ノミネート」朱 慧月、「楽天Kobo電子書籍アワード2024／今読んでおきたい！ 注目コミック部門」と小説、コミックス共に高い人気を誇る本作。
このたび、 ”こどもの日” を記念したスペシャルビジュアルが公開された。
ビジュアルには、コミカライズを担当する尾羊英先生がデザインした幼少期姿の黄玲琳、朱慧月、詠尭明、辰宇が描かれており、遊び疲れて眠ってしまった様子がうかがえる。
7月からの放送をお楽しみに。
＞＞＞スペシャルビジュアルやティザービジュアルをチェック！（写真2点）
（C）中村颯希・一迅社／「ふつつかな悪女」製作委員会
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