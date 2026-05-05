タレントの辻希美さんが、2026年4月26日に公式YouTubeチャンネルを更新。5児の子育てについて、現状の悩みを吐露した。「今マジで悩んでることがあって」動画内で、「今マジで悩んでることがあって」と切り出した辻さん。その悩みとは、7か月半を迎えた第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんが、これまでよりもさらに寝なくなったことだという。「マジでびっくりするくらい寝なくなって、何時間おきとかそういう次元じゃなくて、常にウゥー