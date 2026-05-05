タレントの辻希美さんが、2026年4月26日に公式YouTubeチャンネルを更新。5児の子育てについて、現状の悩みを吐露した。

「今マジで悩んでることがあって」

動画内で、「今マジで悩んでることがあって」と切り出した辻さん。その悩みとは、7か月半を迎えた第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんが、これまでよりもさらに寝なくなったことだという。

「マジでびっくりするくらい寝なくなって、何時間おきとかそういう次元じゃなくて、常にウゥーウゥーギャーギャーギャーギャー言ってる状態っていうの？」と明かし、抱っこをしても、のけぞって暴れてしまうそうだ。

辻さんがAIに相談してみたところ、18時以降に昼寝をさせていることが、夢空ちゃんが寝なくなっている原因なのだという。しかし、現在のリズムを変えてしまうと、夢空ちゃんが深夜に起きて泣き出す可能性があり、他の子どもたちに影響があるかもしれないと心配しているという。

さらに、「ネントレ」という赤ちゃんが自分で寝る力をつけさせるトレーニングも、他の子どもたちがいるので部屋を暗くすることができないと説明。ベビーモニターを見ている余裕もなく、なかなか着手できないと語った。そして、こんな悩みを口にする。

「年が離れた育児って、楽は楽だと思うの。やっぱり上が面倒見ててくれたりだとか、上がね、自分のことは自分でやってくれたりだとかっていうことが増えてくるから、楽は楽だと思うんだけど。やっぱりリズムが全然違うっていう、壁にちょっとね、本当にぶつかる」

子どもによってスタイルがあり、子育てに正解はないとしながらも、辻さんは「大家族のお母さんってどうしてるんだろう？ 本当に尊敬するわ」とポツリ。「妊娠8か月くらいからまともに寝てないから、1日でいいから寝たい。1日でいいから...何も考えずに寝たい...っていう悩みがあるわけですよ」と、第5子となっても子育ては大変なのだと明かした。