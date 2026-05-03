カージナルス戦に先発■カージナルス ー ドジャース（日本時間3日・セントルイス）ドジャースの佐々木朗希投手は2日（日本時間3日）、敵地でのカージナルス戦に先発。6回を投げて被安打5、4奪三振3四死球3失点で降板し、今季2勝目はお預けとなった。最速は2回に投じた98.3マイル（約158キロ）だった。初回は2死からバールソンに四球、ウォーカーに中前打を許して2死一、二塁としたが、ゴーマンを96.3マイル（約154.9キロ）のフ