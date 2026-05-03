カージナルス戦に先発

■カージナルス ー ドジャース（日本時間3日・セントルイス）

ドジャースの佐々木朗希投手は2日（日本時間3日）、敵地でのカージナルス戦に先発。6回を投げて被安打5、4奪三振3四死球3失点で降板し、今季2勝目はお預けとなった。最速は2回に投じた98.3マイル（約158キロ）だった。

初回は2死からバールソンに四球、ウォーカーに中前打を許して2死一、二塁としたが、ゴーマンを96.3マイル（約154.9キロ）のフォーシームで空振り三振に仕留めた。初回の最速は97.7マイル（約157キロ）で、フォーシームとスプリットのみで組み立てた。

2回は2死から四死球で一、二塁のピンチを作るも、1番ウェザーホルトをスプリットで空振り三振とし、ピンチを脱した。

3回は先頭ヘレラに三塁線を破る二塁打を許し、続くバールソンには一塁線を破られて先制を許した。さらに4番ウォーカーにはスプリットが甘く入り、角度17度のライナーで左翼席に飛び込む2ランを打たれた。この回は33球を擁し、3点を失った。

4回、5回、6回はいずれも無四球無安打で3者凡退に抑え、今季2度目となるクオリティ・スタート（QS）を達成。6回を投げ終えると、ベンチのロバーツ監督が拍手で出迎えた。しかし打線は7回まで無得点に封じられ、勝ち星の権利は得られなかった。

前回登板となった25日（同26日）のカブス戦では5回4失点で今季初勝利を記録していた。防御率は試合前の6.35から5.97となった。（Full-Count編集部）