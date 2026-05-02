ガンバ大阪が５月２日、新マスコットの誕生を発表した。キャラクターのデザインを公開した一方で、名前はまだなく、公募するという。現在、J１百年構想リーグのWESTで３位の同クラブは、新マスコットについて次のように説明している。「本マスコットは、モフレムとともにガンバ大阪のマスコット世界観をさらに広げ、クラブとファン・サポーター、ホームタウンをつなぐ新たな存在として活動して参ります。『クラブ』『ファン・