ジュビロ磐田は2日、JFA Proライセンス取得に向けた国内研修の一環として、ガンバ大阪トップチームコーチの遠藤保仁氏(46)を、磐田トップチームに受け入れることになったと発表した。元日本代表MFの遠藤氏は現役時代にG大阪のほか、磐田でもプレー。研修期間は6日までとなる。クラブは公式サイトで「皆さまのご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします」と述べた。 | 遠藤 保仁氏 国内研修受け入れのお知らせJFA Pro