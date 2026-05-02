J１のガンバ大阪は４月30日、元ドイツ代表DFフィリップ・マックスの契約解除を発表した。今年３月12日に鳴り物入りで加入したものの、J１百年構想リーグでの出場はなかった。32歳のSBは、クラブを通じて以下のように退団の理由を説明した。「ここ数週間、自分のコンディションと向き合う中で、ピッチ上でチームに十分な貢献をすることが難しいと判断しました。この決断は簡単なものではありませんでしたが、プロとして最善の選