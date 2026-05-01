1等が前後賞合わせて5億円のドリームジャンボ宝くじの販売が始まり、秋田市の売り場ではさっそく多くの人が買い求めていました。秋田市広面の宝くじ売り場では午前10時から販売が始まり、窓口が開くと同時に買い求める人の姿が見られましたことしのドリームジャンボの1等は前後賞合わせて5億円、ドリームジャンボミニの1等は前後賞合わせて1億円です。「幸運の猫の足跡」で知られるこの売り場では1995年以降、1